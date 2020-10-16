Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da bir ülke daha sokağa çıkma kısıtlaması getirdi /16 Ekim 2020 23:00

Avrupa'da bir ülke daha sokağa çıkma kısıtlaması getirdi

Avrupa'da koronavirüs vakalarının artış gösterdiği ülkelerden birisi olan Belçika'da 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağının duyurulduğu belirtildi.

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Belçika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getiriliyor. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağını uygulanacağını duyurdu.

Belçika'da son günlerde artan Koronavirüs vakaları, hükümetin yeni tedbirler getirmesine neden oldu. Yaz aylarında kısıtlamaların gevşetildiği ülkede, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Croo, "Ülkemiz en yüksek alarm aşamasında. 4. Aşama. Enfeksiyon sayısı her geçen gün ve çok hızlı artıyor. Doktorlarımız ve hastanelerimiz ağır baskı altında. Bu virüsle eşit olmaya koşullarda savaşıyoruz. Bugün Mart-Nisan ayları arasındaki fark, virüsün şu an çok daha yakında olmasıdır. Hepimiz enfekte, karantinaya alınmış ve ağır hasta olan insanları tanıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde rakamlarda henüz iyi bir haber görmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Croo, ülke genelinde bar ve restoranların 20.00 saati itibariyle kapatılacağını duyurdu.
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