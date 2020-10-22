Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı kararı /22 Ekim 2020 21:46

Avrupa'da bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı kararı

Avrupa'da koronavirüsün yayılmaya devam ettiği ülkelerden olan Yunanistan'da 00.30-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtildi.

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Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan naklen yayımlanan konuşmasında, ülkede salgının ikinci dalgasına karşı alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Atina ve Selanik başta olmak üzere ülkede vakaların yoğun olduğu bölgelerde saat 00.30'dan 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirileceğini belirten Miçotakis, söz konusu uygulamanın salgın yayılımının yoğun olduğu kentleri kapsayacağını kaydetti.

Miçotakis, tüm ülkede halihazırda kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kapsamına açık alanların da dahil edileceğinin altını çizerek yeni tedbirlerin cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren uygulanacağını dile getirdi.

EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI 

Diğer yandan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 882 yeni tanı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 90 hastanın entübe durumda olduğu belirtildi. 
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