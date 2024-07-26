Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da Çin alarmı! /26 Temmuz 2024 16:30

Avrupa'da Çin alarmı!

Çinli elektrikli araç üreticileri, Avrupa'daki gümrük vergilerinin etkisini azaltmak için yerel işbirlikleri yaparak üretimlerini genişletiyor. Çinli firmalar, Avrupa'daki otomobil devlerine karşı fiyat avantajlarını korumak için çeşitli ortaklıklar kurarak yeni üretim tesisleri açmayı planlıyor. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.

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Çinli elektrikli otomobil üreticileri, Avrupa'daki üreticilere karşı fiyat avantajlarını zayıflatmayı amaçlayan gümrük tarifelerinin etkisini azaltmak için bölgede genişlemeye devam ediyor.

Avrupa Birliği son olarak Çin elektrikli araçlarına (EV) uyguladığı gümrük vergisini yüzde 48'e kadar yükseltmişti. Bu gelişme üzerine Çin'in yeni nesil yeşil otomobil üreticileri, otomobillerinin yerli malı olarak kabul edilmesi için yerel sanayi ile işbirliği yapmaya başladı.

Çin'in elektrikli araç üreticilerinin piyasaya girişi, küresel satış büyümesindeki duraklama nedeniyle kendi tesislerini kapatmak zorunda kalan Avrupalı otomobil devleri için bir risk teşkil ediyor. Bu durum, Avrupalı şirketlerin ortaklıklar kurmaktan ve yeni rakiplerine yer açmaktan başka seçeneği kalmadığı anlamına geliyor.

TÜRKİYE DE LİSTEDE
Eğer bu önlemler alınmazsa, Çinli elektrikli araçlar tüketiciler için binlerce Euro daha pahalı ya da kârsız hale gelebilir. Bu önlemlerin alındığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Çinli Chery, İspanya'da Barselona yakında  Ebro-EV Motors ile ortaklık kurdu. Bu iki şirket Omoda E5 otomobilini birlikte üretecek. Ayrıca Çinli  Leapmotor Polonya'da  T03 model otomobilleri üretecek.

Chery, yıl sonuna kadar Barselona'nın kargo limanı yakınlarındaki eski Nissan Motor fabrikasında üretime başlamayı umuyor. Ayrıca ikinci bir Avrupa lokasyonu için yer arayışında.

Chery Avrupa Başkanı Charlie Zhang, “Lansman ekibimizle birlikte Avrupa'daki operasyonumuzu kısa, orta ve uzun vadede ilerletmeye kararlıyız” dedi.

Öte yandan BYD Macaristan ve Türkiye'de kuracağı fabrikalar için planlarını açıkladı.
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