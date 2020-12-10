Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da COVID-19 aşısını onay için inceleyen kuruma siber saldırı /10 Aralık 2020 10:28

Avrupa'da COVID-19 aşısını onay için inceleyen kuruma siber saldırı

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıları inceleyen Amsterdam'daki Avrupa İlaç Ajansı (EMA) siber saldırıya uğradı.

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Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyuran EMA, ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Euronews'te yer alan habere göre deneme katılımcılarının kişisel verilerinin tehlikeye atıldığına inanmadıklarını belirten Pfizer ve BioNTech, EMA'nın "siber saldırının aşıların değerlendirilme zaman çizelgesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağına dair kendilerine güvence verdiğini" açıkladı.

İki kurum, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşıların Avrupa'da pazarlanabilmesi için geçen hafta Hollanda merkezli ajansa koşullu izin başvurunda bulunmuştu.

EMA'nın Pfizer - BioNTech'in başvurusuyla ilgili en geç 29 Aralık'a, Moderna'nın başvurusuyla ilgili de en geç 12 Ocak'a kadar değerlendirmesini paylaşması bekleniyor.

Amerikan ilaç devi Pfizer ve Alman şirket BioNtech'in birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısı, klinik deneme sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağlamıştı.
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