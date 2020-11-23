Avrupa'da ekonomiye karantina darbesi

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısındaki artışa karşı karantina kurallarının sıkılaştırılması ekonomik krizden çıkış süresini daha da uzatacak.





IHS Markit tarafından açıklanan verilere göre, bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri kasım ayında 60 seviyesinden 54,12'e geriledi.





Bölgede bar ve restoranların kapanması ile hizmet sektöründe toparlanma yerine durgunluğa bıraktı.





Fransa’dan açıklanan imalat PMI, 6 ayın en düşük seviyesi olan 49,1'e geriledi. Özel sektör aktivitesinde kısıtlamaların etkisiyle mayıs ayından bu yana en sert düşüş görüldü.





İmalat kesimi üretim tarafında düşüş görürken, yeni ihracat siparişlerinde de azalma gerçekleşti.





Hizmet sektörüne dair gelen rakam ise altı ayın en düşük seviyesine gerileyerek 38 olurken, aynı veri ekim ayında 46,5 seviyesindeydi.





ALMANYA EKONOMİSİ ÜZERİNDE ETKİ SINIRLI





Yeni tip Koronavirüs salgınının yayılımını yavaşlatmak için devreye giren kısıtlamalar Almanya'da imalat sektöründeki güçlenme sayesinde diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sınırlı kaldı. Buna rağmen Almanya’dan gelen PMI rakamları kasım ayında 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.





Ekimde 58,2 seviyesine çıkan imalat PMI kasımda 57,9'a geriledi. Hizmet PMI mayıs ayından bu yana en kötü performansını sergiledi ve 46,2’ye geriledi.





İmalat tarafında siparişler iyileşmeye işaret ederken, ihracatın yükselmesi büyümeyi destekledi.





Endekste eşik 50 seviyesinin altındaki değerler daralmaya üstündeki değerler genişlemeye işaret ediyor.