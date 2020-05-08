Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zamda Türkiye ilk sırada /08 Mayıs 2020 10:07

Avrupa'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zamda Türkiye ilk sırada

Avrupa'da 2018'in ikinci çeyreği ile 2019'un ikinci çeyreği arasında elektrik ve gaz fiyatının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

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Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, ülkelere göre 2018-2019 yıllarındaki elektrik ve gaz fiyatlarındaki değişimi gösteren yeni istatistiklerini yayımladı. Buna göre Avrupa'da 2018'in ikinci çeyreği ile 2019'un ikinci çeyreği arasında elektrik ve gaz fiyatının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

Euronews'in haberine göre, doğalgaz fiyatlarına bakıldığında Avrupa Birliği'nde ortalama yüzde 1,7 oranında artış gözlemlenirken, bazı ülkelerde fiyatlar düştü. En fazla zam yapılan ülke yüzde 24,5 ile Türkiye oldu. Türkiye'yi yüzde 16,7 ile İspanya ve yüzde 12,9 ile Hırvatistan takip etti.

Elektrik fiyatları ise Avrupa Birliği'nde ortalama yüzde 1,3 arttı. Türkiye'de yüzde 20,2, Hollanda'da yüzde 19,6 ve Litvanya'da yüzde 14,3 zam yapıldı. Diğer yandan Danimarka'da yüzde 6,3, Yunanistan'da yüzde 5,8, Portekiz'de ise yüzde 4,9 indirim oldu.

Eurostat değerlendirmesinde satın alma gücüne göre gaz fiyatlarına bakıldığında Türkiye'nin Avrupa Birliği ortalaması seviyesinde olduğu görülürken, Avrupa'daki en pahalı doğalgaz sağlayan ülkeler sırasıyla İspanya, İsveç ve İtalya olarak açıklandı. En ucuzları da sırasıyla Lüksemburg, Birleşik Krallık ve Letonya.

En pahalı elektrik Türkiye'de
Satın alma gücüne göre elektrik fiyatlarına bakıldığında ise en pahalı elektriğin sırasıyla Türkiye, Romanya ve Almanya'da bulunduğu görülüyor.

En ucuz elektriğe erişenler ise İzlanda, Norveç ve Finlandiya'da.
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