Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da en fazla ölüm Büyük Britanya'da /05 Mayıs 2020 20:32

Avrupa'da en fazla ölüm Büyük Britanya'da

Son resmi istatistiklere göre Avrupa’da COVID-19 nedeniyle en fazla can kaybı Büyük Britanya’da kayıtlara geçti. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere ve Galler’de salgının başlangıcından 24 Nisan’a kadar yaklaşık 30 bin kişi yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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İskoçya ve Kuzey İrlanda’da kayıtlara geçen rakamlar eklendiğinde ise ölü sayısı 32 binin üzerine çıkıyor. Son birkaç günde hayatını kaybedenler söz konusu verilerde yer almazken, birçok vakanın ise kayıtlara hiç geçmemiş olduğu tahmin ediliyor. 

Bu veriler öncesinde COVID-19 nedeniyle Avrupa’da en fazla can kaybının İtalya’da kaydedildiği düşünülüyordu. İtalya’da pazartesi günü salgın boyunca toplam 29 bin 79 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Uzmanlar ise ülkeler arasındaki demografik farklılıklar nedeniyle ölü sayılarının birebir karşılaştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Johnson’ın önümüzdeki perşembe günü bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili sunacağı bulguları değerlendireceğini, koronavirüse karşı bundan sonra atılacak adımlara ise bunun ardından karar verileceğini kaydetti.
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