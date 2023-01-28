Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa'da enflasyon düşmesine rağmen gıda fiyatları yükseliyor /28 Ocak 2023 09:53

Avrupa'da enflasyon düşmesine rağmen gıda fiyatları yükseliyor

Avrupa'da enflasyon aralıkta üst üste ikinci ayında da gerilemesine rağmen gıda fiyatları yükselmeye devam etti.

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Avrupa Birliği'nin resmi istatistik ofisi Eurostat'ın açıkladığı verilere göre gıda enflasyonu AB genelinde yüzde 18,2 olurken Euro Bölgesi'nde bu oran önceki aya göre hafif bir gerileme ile yüzde 16,2 oldu. Fakat şeker, süt, peynir, yumurta ve yemeklik yağ fiyatlarında artış sürdü.

Gıda ürünlerinde en yüksek artış yaklaşık yüzde 49,6 ile Macaristan'da görülürken onu yüzde 33,5 ile Litvanya ve yüzde 30,8 ile Estonya takip etti.

Bu dönemde en az artış ise yüzde 11,1 ile Lüksemburg'da, yüzde 12,1 ile İrlanda'da ve yüzde 12,2 ile Kıbrıs'ta yaşandı.

AB ülkelerinde fiyatı en çok artan kategoriler tam yağlı günlük süt, yumurta, şeker, tereyağ ve diğer yemeklik yağlar oldu. Bu ürünlerde ortalama enflasyon yüzde 30,2 ile yüde 56,6 arasında değişti.



Şeker fiyatı Estonya'da yüzde 98,9 artarak neredeyse iki katına çıkarken Polonya'da yüzde 87,4 arttı. İsveç, Danimarka ve Lüksemburg'da değişim yüzde 10 civarında oldu.



Bir diğer temel ürün olan yumurta fiyatları ise Lüksemburg'da yüzde 14,8 artarken Çekya'da yüze 92,5 yükseldi. AB ortalaması ise yüzde 30 oldu.
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