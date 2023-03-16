Avrupa'da faizler 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mart ayı faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak 50 baz puan faiz artırdı. Böylece banka mevduat faizini yüzde 3'e, ana refinansman faizini yüzde 3,5'e yükseltmiş oldu.







ECB yılın ilk toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylece banka sıkılaşma döngüsüne girdiğinden bu yana 350 baz puan faiz artırmış oldu. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.





Bankadan yapılan açıklamada, “Bugün alınan karar ile enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönülmesini sağlama kararlılığının altı çizildi” ifadeleri kullanıldı.





Yeni makroekonomik projeksiyonların mart başında finansal piyasalardaki gerilimden önce sonuçlandığı belirtilirken “Varlık Alım Programı (APP) portföyü ölçülü ve öngörülebilir hızla düşüyor” ifadeleri kullanıldı.





ÇEKİRDEK TÜFE REKOR SEVİYEDEYDİ

Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta beklentileri aşarak aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 yükseldi. Çekirdek enflasyon ise rekor seviyelere yükseldi. Çekirdek TÜFE şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 ile rekor kırdı.





ECB, enflasyonun 2023’te ortalama yüzde 5,3, 2024’te yüzde 2,9 ve 2025’te yüzde 2,1 olacağını tahmin etti. Banka çekirdek enflasyonun 2023’te ortalama yüzde 4,6, 2024’te yüzde 2,5 ve 2025’te yüzde 2,2 olacağını tahmin ediyor.





ECB kararının ardından Euro/Dolar paritesi ilk tepki olarak 1,06 olarak fiyatlansa da sonrasında 1,056 seviyesine geriledi.





LAGARDE: ENFLASYON BASKISI GÜÇLÜ

Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından kameraların karşısına geçerek bir basın açıklaması yaptı. Lagarde’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:





* Ekonomik faaliyetlerdeki düşüşe rağmen istihdam piyasası güçlü olmaya devam ediyor.





* Hükümetlerin enerji fiyatları nedeniyle almış olduğu önlemlerin hedef odaklı olması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde orta vadeli enflasyon beklentileri yukarı çıkabilir.





* Enflasyon şubatta geriledi. Gıda enflasyonu ise yükseldi. Enerji maliyetlerinin yükselmesi ve gıda fiyatlarındaki artışla beraber fiyat baskıları hâlâ güçlü. Çekirdek fiyat baskıları güçlü olmayı sürdürüyor. Hizmet enflasyonu geçmiş enerji artışları tarafından tetikleniyor. Ücret baskıları güçlendi.





*Enflasyon beklentilerinin bizim hedefimizin üzerinde daha yapışkan bir şekilde devam etmesi ve karlılık oranlarını yukarı getirmesi, bunların hepsi enflasyonu orta vadede beklentilerimizin üzerine taşıyabilir.





* Bankacılık sektörü şimdi 2008’e kıyasla çok daha güçlü pozisyonda. Likidite krizi olursa hızlı bir şekilde yaratıcılık gerçekleşebilir ancak gördüğümüz şey bu değil. Euro bölgesinde likidite güvence altında.





* Belirsizliklerde artış var. Bu durum faiz kararında veri odaklı hareket etmemize neden olacak.



