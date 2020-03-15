Avrupa'da geniş çaplı koronavirüs önlemleri: Sınırlar kapatılıyor

Avrupa genelinde cumartesi öğle saatleri itibarıyla SARS-CoV-2 vakaları yaklaşık 36 bin 400’e, bu virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 514’e yükseldi.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa’nın "koronavirüs salgınının merkez üssü" haline geldiğini kaydetti. DSÖ’nün verilerine göre, şu anda salgının ne zaman doruk noktasına ulaşacağı ve ne zaman gerilemeye başlayacağını hesaplamak ise mümkün değil.





Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da cumartesi gününe kadar 17 bin 660 vaka kayıtlara geçti. COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 266 olarak açıklandı. İtalya’yı kayıtlara geçen 5 bin 753 vaka ve 136 ölüm ile İspanya takip ediyor.



