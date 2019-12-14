Avrupa'da gözler Okan Buruk'a çevrildi

Almanya’da Gladbach’ı 2-1 yenerek Avrupa Ligi’nde son 32’ye kalan Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk’un yıldızı parlıyor. Yeni jenerasyonun dikkat çeken ismi, Gladbach maçı ile Avrupa’nın da gündemine girdi.





Başakşehir’in Avrupa Ligi’nde son dakika golüyle gruplardan çıkması bir mucize gibi görünüyor. Almanya’da Bundesliga’nın lideri Gladbach’ı 50 bin seyircinin önünde 2-1 mağlup etmek inanması zor bir durum. 1-0 geriden gelen, Okan Buruk ve talebeleri lider olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Bu başarı öncelikle sahada oynayan oyuncuların… Ancak takımı bu noktaya getiren ise kuşkusuz teknik direktör Okan Buruk. Abdullah Avcı’dan sonra bir sistem üzerine kurulu takımı çalıştırmak ve onu geliştirmek kolay bir iş değil. Genç teknik adam bu nedenle başarının ana sahiplerinden birisi…





AYAĞI KIRILDI ASLA YILMADI





Gelelim Okan Buruk’un gelişimine… Galatasaray’la özdeşleşmiş bir isim olmasına rağmen futbol kariyerinde 4 farklı kulüpte oynadı. Galatasaray, İnter, Beşiktaş ve Başakşehir. En önemli başarılarını Sarı-Kırmızılı takımla birlikte yaşadı. Geleceği parlak bir yıldız olarak görülmeye başladığı dönemde Trabzonsporlu Soner Tolungüç’ün müdahalesi ile ayağı kırıldı. “Futbol hayatı bitti” yorumları yapılırken dönüşü muhteşem oldu. Galatasaray’ın bücürü 2000’de kazınılan UEFA kupasının taşlarını döşeyen yıldızların başındaydı.





İnter’in ardından geri dönüşü Beşiktaş’a transferi ile gerçekleşti. Siyah-Beyazlı takımda geçirdiği iki dönemde camia kendisini çok sevdi. Hatta bu sezon başı Abdullah Avcı yerine Okan Buruk’un gelmesini isteyenler bile vardı. Futbol hayatının son bölümünü Başakşehir’de tamamladı. Şimdi Turuncu-Lacivertlilerle yeni bir hikaye yazmaya başladı.





TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KENDİNİ GÖSTERDİ





Okan Buruk teknik direktör olarak kendisini kabul ettirmeyi başardı. Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe’nin ardından Akhisarsporu çalıştırdı. Akhisar ile Türkiye Kupasını kazanarak öne çıktı. Ardından Rizespor’u düşme hattından alıp neredeyse Avrupa potasına kadar getirdi. Hedeflerini büyüten Buruk, Başakşehir’e imza atarak yeni bir başlangıç yaptı. Sezona iki mağlubiyetle start veren Turuncu-Lacivertliler sonrası da oynadığı 12 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Avrupa’da ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 10 puanla grubu lider bitirdi. Seri başı olarak son 32 takım arasına kaldı. Gladbach maçının son dakikasında gelen gol ile Avrupa Ligi macerasını şubat ayına taşıdı.





HEDEFİ YİNE AVRUPA’DA KUPA KALDIRMAK







Galatasaray ile UEFA kupasını kazandıkları dönemde de Milan’ı son dakika golüyle saf dışı bırakarak bu yolculuğa çıkmış olan Buruk’a bu sorulduğunda “UEFA’yı kazandığımızda da son dakikalarda Milan’a attığımız golle içeride kalmıştık. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olarak da olurum. Tabii ki hemen hedef UEFA Kupası’nı kazanmak demek zor ama tur geçmek için elimizden geleni yapacağız.” diyordu. Buruk’un hedeflerinden birisi bu. Başakşehirle ya da başka bir takımla bunu gerçekleştirebilir. Oyunu okuyuşu, duruşu, vizyonu ve düşünce ufku bunun için yeterli.





AVRUPA’YA EN YAKIN TEKNİK ADAM





Yeni jenerasyon içinde Avrupa’da iyi işler yapabilecek potansiyele sahip bir isim Okan Buruk. İnter geçmişi, UEFA Kupasını kazanmış, Dünya Kupası’nda 3. olmuş bir takımın parçası olması Avrupa’nın büyük takımları için bir gerçekliğe sahip. Kendini her geçen gün geliştirmesi, modern futbolu kavraması, hırsı, İtalyanca ve İngilizce bilmesi, iletişimi, futbolcularla ilişkileri ileriye dönük hedefleri artıları olarak öne çıkıyor. Gladbach galibiyeti ve tur Avrupa’nın projektörlerini Okan Buruk’a çevirmesi için bir fırsat oldu. Yeni tabirle bu yürüyüşünü “Loading Okan Buruk…” şeklinde özetleyelim.