Avrupa'da halk sokağa indi

Finsbury Sirki Bahçesi'nde toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve "İklim değişikliği için harekete geçin”, "Gelecek talep ediyoruz" yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı'na yürüdü.
Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınmasını istedi.
Protestoculardan iklim aktivisti Suzan, burada yaptığı konuşmada, zenginlerin doğaya daha çok zarar verdiğini belirterek, hükümetlerin onları yüksek vergilendirmesi çağrısında bulundu.
Farklı meslek grubu örgütlerinin destek verdiği gösteriye katılan itfaiyeci James de meslektaşlarının yangın gibi acil durumlara müdahale ettiğini belirterek, iklim krizinin de acil bir durum olduğunun ve hükümetlerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gösteriye katılan Filistin destekçileri ve Ultra Ortodoks Yahudiler de "İsrail terör devletidir" yazılı pankartlar taşıyarak, bu ülkeyi protesto etti.
Protestoculardan bazıları da Ultra Ortodoks Yahudileri alkışlayarak destek verdi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen "İklim Yürüyüşü 2021" kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 40 bin kişi kentin Dam Meydanı'nda bir araya geldi.
Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Westerpark'a yürüdü.
Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınması çağrısında bulundu.
Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, "İkinci bir gezegen yok", "Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez", "Parayı bırak çevreye bak", "Politik iklimi değiştirin" "Gelecek nesillerimizi koru", "Küresel uyarı, harekete geç" ve "İklimi geç kalmadan kurtar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1,5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem istedi.
Göstericilere eşlik eden polis, yürüyüş güzergahındaki bazı yolları trafiğe kapattı.
Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle gelişmiş ve zengin ülkeler ile bu ülkelerin liderlerini protesto etti.
Paris Belediye binası önünde 25 kuruluşun desteğiyle düzenlenen gösteride çevreciler, küresel iklim değişikliğinden ve çevre kirliliğinden sorumlu tuttukları 10 ülkenin liderlerinin posterlerini astı.
“İKİ YÜZLÜLÜKLE SUÇLADILAR”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere 10 gelişmiş ülkenin liderlerini küresel ısınmayla mücadeleye yönelik vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan çevreciler, liderlerin sera gazı salınımının azaltılmasına ilişkin sözler verdiğini ancak eyleme geçme konusunda “ikiyüzlü” davrandıklarını savundu.
İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim’de başlayan ve 12 Kasım’a kadar devam edecek küresel iklim zirvesi kapsamında bir araya gelen gelişmiş ülke liderlerinin dikkatini çekmek üzere Paris’te düzenlenen gösteride küresel ısınmaya karşı önlem alınması için çağrıda bulunuldu.
Paris Anlaşması’ndan 6 yıl sonra dünya genelinde sıcaklıklardaki artışı 2 derecenin altında tutmayı amaçlayan liderlere çağrıda bulunan çevreciler, her yıl iklim felaketlerinin artış gösterdiğine dikkat çekti. 2021 yazındaki yangınlar, sel baskınları, kasırgalar, kuraklıklar, sıcak hava dalgalarına dikkat çeken göstericiler, özellikle güney ülkelerinde yoksulluğun giderek arttığının da altını çizdi.