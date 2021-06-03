Avrupa'da hava sahası gerilimi: Almanya Rus uçaklarına gökyüzünü açmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çarşamba günü Almanya'dan hareketle Rusya'ya gidecek iki Lufthansa uçuşunun, Rus yetkililerin gerekli izinleri zamanında vermemesi nedeniyle iptal edilmek durumunda kaldığı bildirdi.







Euronews'te yer alan haberde açıklamanın devamında, mütekabiliyet gereği, Rus tarafının uçuş yetkilendirmelerini beklemede tutması nedeniyle Federal Havacılık Otoritesi'nin de Rus havayolu şirketleri tarafından yapılacak uçuşlara izin vermediği kaydedildi.





Yapılan açıklamada salı günü 3, çarşamba günü 4 Aeroflot uçuşunun bu karardan etkilendiği bildirildi.





Alman Ulaştırma Bakanlığı, konunun Moskova merkezli olduğunu belirterek, "Rusya'nın Lufthansa uçuşlarına izin vermesi halinde, Rus havayolu şirketlerinin uçuşlarına izin verilecek" açıklamasında bulundu.





AB havayolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmıyor





Konuya açıklık getirilmese de Belarus yönetiminin hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin Belarus'un hava sahasını kullanmamaya başlaması etkili oldu.





Moskova, Belarus yönetiminin en güçlü destekçisi konumunda.





Lufthansa, Brüksel'in AB havayolu şirketlerini Belarus hava sahasından kaçınmaya çağırmasının ardından artık bu ülke üzerinden uçmayacağını bildirmişti.





Belarus hava sahasını aldıkları karar doğrultusunda, Almanya'nın bayrak taşıyıcısı Lufthansa, Fransa'nın hava yolu firması Air France gibi firmalar kullanmıyor.





Keza İngiliz hava yolu firmaları ile birlikte Hollanda firması KLM de benzer biçimde özellikle Kiev ve Moskova uçuşlarının rotasında değişiklik yaparak Belarus hava sahasını kullanmamayı tercih ediyor.





Daha önce bazı seferlerini Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştiren Macaristan hava yolu şirketi Wizz Air rotasında değişiklik yaparak uçuşlarını Polonya üzerinden yapıyor.





Letonya hava yolu firması airBaltic, benzer biçimde uçuşlarını Belarus'un çevresinden gerçekleştirmekte.





Polonya hava yolu firması LOT da söz konusu hava sahasını kullanmazken, Estonya, Litvanya ve İsveç aynı uygulamayı yapıyor.





Mevcut durumda Belarus hava sahasını ticari seferlerde ülkenin kendi hava yolu firması Belavia dışında sadece Avrupa dışındaki ülkelerin hava yolu firmaları kullanıyor.