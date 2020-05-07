Avrupa'da Hollanda ve Belçika da yavaş yavaş ‘hayata dönüyor’

BASRİ DOĞAN - TR724.COM







Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jong kameraların karşısına geçerek, berber ve kuaförler 11 Mayıs’ta, restoran ve kafeler ise 1 Haziran itibariyle açılacağını söyledi. Restoranlar 30 kişiden fazla kişiyi içeri alamayacak ve mümkün olduğunda sosyal mesafeyi koruyacaklar. Yine en önemli şart 1,5 metre mesafesinin korunması olacak. Masalar arasındaki mesafe korunacak.1 Temmuz itibariyle ile ise 30 kişi sınırlaması 100 kişiye çıkartılıyor. Buna düğün ve toplantı ve seminerlerde dahil edildi.





Diğer taraftan 11 Mayıs’tan itibaren ilkokullar ve kreşler kademeli olarak açılacak. Kütüphaneler de 11 mayıs tarihi itibariyle kapılarını açacak. Toplu taşıma da maske takılması zorunluluğu getiriliyor.





RUTTE: VİRÜSLE UZUN SÜRE MÜCADELE TEMEK ZORUNDAYIZ





Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmamasını tavsiye etti. Rutte “Çalışanlar için ise 1,5 metre şartı ve değişken iş saatleri uyarlaması ile işe başlayabilecek. Genel kural olarak ise 1,5 metre mesafenin tutulamadığı yerlerde maske kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kovid-19’a enfekte olanların sayısındaki düşüş sevindirici. Ancak virüsle halen uzun süre mücadele etmek zorundayız. Kontrolün elimizden kaymaması için dikkatli olmalıyız. Tüm önceliğimiz virüsün kontrol altında tutulması olacak” dedi.









DE JONG: AŞI OLMADIĞI SÜRECE VİRÜS ARAMIZDA OLACAK





Sağlık Bakanı Hugo De Jong, önümüzdeki haftadan itibaren test sayısını arttıracaklarını, polis, öğretmen, güvenlik güçleri ile toplu taşımada çalışanların test edileceğini kaydett. Jong, “Testten sonra yoğun bir temas muayenesi olacak. Pozitif test sonucu çıkanlar on dört gün boyunca karantinaya gidecekler. Virüs tekrar alevlendiğinde, tekrar bunu önlemeye çalışacağız. Aşı olmadığı sürece virüs aramızda olacak ve insanlar kurala uymazlar ise hastalanacak,” ifadelerini kullandı.













BALÇİKA’DA HAYAT 10 MAYIS’TA NORMALLEŞECEK





Belçika Federal Başbakanı Sophie Wilmès ise yaptığı basın toplantısında 10 Mayıs’ta hayatın normalleşeceğini söyledi. Wilmès aktardığı kararlar şöyle:





* Mağaza ve dükkanlar 11 Mayıs’ta açılıyor (10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde mesafe ayarlaması zorunlu)





* Evlere maksimum 4 kişi misafir alınabilecek.





* Spor müsabakaları 31 Temmuz’a kadar ertelendi.





* Toplantılar (camiler, kiliseler vs.) seyahat ve turistik ziyaretler yasağı devam edecek.





* Yüz maskeleri toplu taşıma araçlarında, istasyon ve havalimanı ve duraklarda mecburi.





* Belediyeler bu ay vatandaşlara bedava maske dağıtacak.





* Berber ve kuaförlerin açılış tarihi 18 Mayıs’ta belli olacak.