Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da iki ayda kayıtlara girmeyen 140 bin ölü! /25 Haziran 2020 09:52

Avrupa'da iki ayda kayıtlara girmeyen 140 bin ölü!

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat Avrupa'yı derinden sarsan Covid-19 salgınına yönelik verileri açıkladı. Mart ayı başında Covid-19'a bağlı ölümler Avrupa Birliği ülkelerinde hızla yükseldi.

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Fransa, İspanya, Belçika ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde önceki yılların aynı dönemine kıyasla ölüm oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

21 ülkede 2020 yılının mart ve nisan aylarında 2016-2019 yıllarına kıyasla ölen kişi sayısının 140 bin arttığı ortaya çıktı.

Mart ayında ölenlerin çoğunun erkek olduğu tespit edildi. Nisan ayında ise en çok hayatını kaybedenlerin kadın olduğu belirtildi.

70 yaşın üzerinde olan insanların 2016-2019 yıllarına kıyasla önemli ölçüde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölenlerin çoğunun yaşlı erkek olduğu belirtildi.
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