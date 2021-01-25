Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da ilk... Almanya antikor ilacını kullanma kararı aldı /25 Ocak 2021 09:56

Avrupa'da ilk... Almanya antikor ilacını kullanma kararı aldı

Almanya Covid-19 hastalığına karşı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı antikor tedavisine başlayacak. Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya’nın söz konusu antikor ilacından 200 bin doz satın aldığını açıkladı.

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Bild am Sonntag gazetesine konuşan Spahn, hükümetin 400 milyon euro karşılığında 200 bin doz antikor ilacı satın aldığını ve ilacının gelecek hafta üniversite hastanelerine dağıtılacağını ifade etti. Almanya böylelikle Avrupa Birliği ülkeleri arasından antikor tedavisini kullanacak olan ilk ülke olacak.

Spahn, ilacı tedarik edecek şirketin adını vermedi ancak ekim ayı başlarında Trump'a uygulanan tedavinin aynısı olduğunu doğruladı.

Koronavirüse yakalanan Trump'a REGN-COV2 olarak bilinen iki antikorun kombinasyonu verilmiş, eski Amerikalı lider "tedavinin kendisini iyileştirdiğini" ifade etmişti. ABD'li Regeneron firmasının geliştirdiği bu tedavi, ABD Gıda ve İlaç dairesi tarafından gerekli onayı almamıştı.

Sentetik antikorların "pasif bir aşı gibi çalıştığını" ifade eden Spahn "Bu antikorları enfeksiyonun ilk aşamalarında uygulayarak, risk grubundaki hastaların daha iyi tedavi edilmesine yardımcı olacak" dedi.

Bu antikorlar, virüsün yüzeyinde bulunan ve virüsün hücrelere girmesini sağlayan Spike proteininin yapısını bozuyor. Böylelikle virüs, insan hücrelerine daha fazla saldıramıyor.

Avrupa'da aşı tedarik sorunu

AB'de aşı teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle endişeler büyüyor. Avrupa'ya aşı tedarik eden BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca üretimdeki aksaklıklardan dolayı kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek durumunda kalacaklarını açıklamıştı.

Alman hükümeti, ağustos sonuna kadar Almanya’da yaşayan herkese aşı olma imkanı sunabilmeyi hedefliyor.
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