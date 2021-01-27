Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da ilk aşı pasaportu kullanımda /27 Ocak 2021 10:47

Avrupa'da ilk aşı pasaportu kullanımda

AB üyesi olmasa da Schengen Bölgesi'nin bir parçası olan İzlanda'da, uluslararası seyahatleri kolaylaştırması öngörülen aşı sertifikası verilmeye başlandı. Bunun Schengen Bölgesi ülkeleri arasında bir ilk olduğu belirtiliyor.

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AB yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara 'aşı sertifikası' ya da 'aşı pasaportu' verilip verilmemesi konusunda henüz uzlaşamazken İzlanda'da sertifikalar dağıtılmaya başlandı. SchengenVisaInfo.com sitesinin aktardığına göre İzlanda bunu yapan ilk Schengen Bölgesi ülkesi oldu. 

AFP'nin aktardığına göre Sağlık Bakanlığı, aşının iki dozunu da vurulan 4800 İzlandalının bu belgeyi almaya hak kazandığını açıkladı ve sertifikanın dağıtımı için özel bir internet sitesini hizmete soktu. Bakanlık açıklamasında "Amaç, aşı olanların sınır kontrollerinde sertifika gösterip kısıtlamalardan muaf olabilmelerini, bu sayede de ülkeler arası hareketliliği kolaylaştırmak" ifadesi kullanıldı. Öte yandan bunun gerçekleşebilmesi için bu belgelerin diğer ülkeler tarafından da kabul edilir olması gerekiyor.

AB üyesi olmayan ama Schengen Bölgesi kapsamında olduğundan serbest dolaşım hakkı bulunan İzlanda, diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına benzer sertifikalar gösterdikleri takdirde ülkeye girmelerine izin veriyor.

İzlanda sağlık yetkilileri aşı olduktan sonra koronavirüse yakalananların virüsü daha hızlı yayıp yaymadığı konusunda emin değil.

AB'de aşı sertifikasının nasıl oluşturulacağı, ne tür bilgiler içereceği, ülkeler tarafından karşılıklı tanınırlığının nasıl sağlanacağı, hukuki zemini ve üçüncü ülkeler için geçerliliği gibi konularda henüz netlik bulunmuyor.
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