Avrupa'da iş ciddi: İngilizler, Fransa ve Hollanda'yı kara listeye aldı

Shapps, şahsi Twitter hesabında Fransa, Hollanda, Malta ve Monako'nun güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.







İngiltere daha önce Covid-19 salgınında artan yeni vak'alar sebebiyle İspanya, Belçika, Andora ve Bahamalar'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.







14 GÜNLÜK KARANTİNA





İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında seyahat koridoru olarak da adlandırılan 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi açıklamıştı.





Buna göre listede yer alan 50 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolculara, 14 günlük karantinada şartından muafiyet tanınıyordu.