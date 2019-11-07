Avrupa'da kim mutlu, kim mutsuz?

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son raporu, en mutlu insanların hangi Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yaşadığını ortaya koydu. Raporda, 2018 yılında AB ülkelerinde yaşayan 16 yaş ve üstü insanların yüzde 62’sinin “her zaman” mutlu olduğu, yüzde 48’inin “zaman zaman”, buna karşın yüzde 2’sinin ise “hiçbir zaman” mutlu olmadığı belirtiliyor.







Raporda ayrıca 2013 yılına kıyasla AB'de mutlu insanların payının 2 puan artarak yüzde 62'ye ulaştığı tespiti yer alıyor.





Belçika, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya’da halkın yüzde 76’sı "hep mutlu"





Euronews'in Eurostat’tan aktardığı rapora göre, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya’da halkın yüzde 76’sından fazlası son dört hafta içerisinde “her zaman ya da çoğu zaman” kendilerini mutlu hissediyor. Bu ülkeleri yüzde 74’le Lüksemburg, yüzde 72 oranla İspanya ve yüzde 70’le Danimarka takip ediyor.





Bulgaristan “mutsuz”





Buna karşın, Letonya 'da halkın yüzde 31’i son bir ay içerisinde “bazen” mutluyum derken, yüzde 28’i ise “hiç mutlu” olmadığını söylüyor. Ayrıca Bulgaristan yüzde 35’lik bir oranla AB’de en az mutlu insanların yaşadığı ülkelerin başında geliyor.





BM raporu: Türkiye’de mutlu insan sayısı geriliyor





Birleşmiş Milletler’in (BM) geçtiğimiz günlerde yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu ise Türkiye’nin mutluluk seviyesinin azaldığını ortaya koydu. 2019’da 156 ülke içerisinde yapılan araştırmada, yaklaşık 8 bin puan ile Finlandiya en mutlu ülke. Türkiye ise 79’ncu sırada. Türkiye 2017’de 69’uncu, 2018’de ise 74’ncü sıradaydı. BM Raporunun en mutsuz ülkeleri ise Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan olarak sıralandı.