Avrupa'da kırmızı alarm: Fransa ve İsviçre rekor kırdı

İSVİÇRE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de son 24 saatte 383 vaka tespit edildi.
İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin (BAG) açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar ülkede 1722 ve Lihtenştayn'da 1 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 383 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 40 bin 645'e yükseldi.
Nisan ortasından bu yana günlük vakalarda en yüksek sayının görüldüğü İsviçre'de, BAG, salgının kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı. Zürih, Cenevre, Friborg ve Valais gibi kantonlarda tüm mağazalarda müşteri ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.
FRANSA
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 429 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu sayının salgında son 3 ayda en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi.
Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını takiben yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 429 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.
Bu sayının salgında son 3 ayda en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, toplam vaka sayısının 253 bin 587’ye ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin ve hastanede tedavi edilenlerin sayısı ise paylaşılmadı.
Dün 4 bin 600 kişinin hastanede tedavi edildiği, 410 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarılmıştı. Ayrıca 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 30 bin 544’e yükseldiği ifade edilmişti.
Fransa Başbakanı Jean Castex salgındaki bilançoya yönelik yaptığı açıklamada, "Devletin her şeye yetişebileceğini hiç düşünmedim. Devletin sorumluluk payı var ama herkesin salgına karşı mücadelede kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor" dedi.