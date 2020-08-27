Avrupa'da kırmızı alarm: Fransa ve İsviçre rekor kırdı

İSVİÇRE





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de son 24 saatte 383 vaka tespit edildi.





İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin (BAG) açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar ülkede 1722 ve Lihtenştayn'da 1 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 383 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 40 bin 645'e yükseldi.





Nisan ortasından bu yana günlük vakalarda en yüksek sayının görüldüğü İsviçre'de, BAG, salgının kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı. Zürih, Cenevre, Friborg ve Valais gibi kantonlarda tüm mağazalarda müşteri ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.





FRANSA