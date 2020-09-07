Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da kış turizmi de bitik /07 Eylül 2020 10:16

Avrupa'da kış turizmi de bitik

Turizm sektörünün en verimsiz yaz sezonunu geride bırakan Avrupa'da, kış ayları için de tablo pek parlak görünmüyor.

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Koronavirüs salgınından dolayı seyahat planlarını gönüllü iptal edenlere, yasaklardan dolayı gidemeyenler de eklenince, yaz tatilinde dolup taşan meydanlara bu yıl turistler değil sessizlik hakim oldu.

Euronews'te yer alan haberde, Avrupa Komisyonu'nun resmi verilerine göre otel, tur operatörleri ve restoranlar gibi hizmet sektöründeki şirketler yılın ilk altı ayında yüzde 85 ila 90 kayba uğradı. Sektörde işini kaybedenlerin sayısının 6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Küresel çapta ise turizm sektörünün şu ana kadarki kaybı 100 milyar euro ile ifade ediliyor. Birleşmiş Milletlerin hazırladığı bir raporda, dünya turizm sektörünün 2020'de 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği, bunun da küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,5'ine denk geldiği belirtiliyor.

İş yeri sahiplerinin en büyük kaygısı 'belirsizlik'

Belçika'nın tarihi Burges kenti bu etkiyi en fazla hissedenlerden. Senede 8 milyon turist ağırlayan kentte müzelerde ziyaretçi sayısı dörtte üç oranında düştü. Eylül ve ekim ayı için yapılan rezervasyonlar ise şehrin turist kapasitesinin sadece yüzde 10'u civarında. Belçikalı esnaf en çok salgının kontrol altına alınamaması ve bunun beraberinde getirdiği belirsizlikten endişeleniyor. Zira ülkelerin seyahat yasaklarında ve karantina kurallarında sık sık değişikliğe gitmesi, uzun vadede plan yapılmasını da engelliyor.

Bruges'de olduğu gibi Avrupa'nın bir çok kentinde, AB'nin 750 milyar euroluk yardım paketine rağmen çok sayıda iş yerinin kepenk kapatacağı öngörülüyor.
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