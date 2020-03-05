Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da Korona virüsü hızla yayılıyor /05 Mart 2020 20:17

Avrupa'da Korona virüsü hızla yayılıyor

Fransa'da, Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre korona virüsü nedeniyle ölen kişi sayısı altıya yükseldi. Salgının ülkenin bütün bölgelerine yayıldığı açıklandı.

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Fransa’da ilk kez 24 Ocak’ta tespit edilen korona virüsü salgınında ölü sayısı altıya yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün itibariyle ülke genelinde toplam 377 vaka tespit edildi.
 
Fransa, İtalya ve Almanya ile birlikte Avrupa’da korona virüsünün en çok görüldüğü ülke oldu. İlk olarak Bordeaux ve Paris’te görülen salgın, ülkenin bütün bölgelerine yayılmış durumda. Saptanan 377 vakanın 92’si son bir günde yaşandı. 

Çarşamba ve Perşembe günleri arasında görülen bu artış, salgının Fransa’da tespit edilmesinden beri bir gün içerisinde görülen en büyük artış oldu. Hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye, salgının Fransa’da üçüncü aşamaya (salgının son aşaması) geçişinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

 Sağlık Bakanı Olivier Véran, Çarşamba günü Elysée Sarayı’nda yapılan toplantının ardından salgının henüz ikinci aşamada olduğunu ve üçüncü aşamaya geçmemesi için her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etmişti.
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