Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 500 bini geçtiği ilk kıta olan Avrupa'da Covid-19 önlemleri sıkılaşıyor.

Dünya genelindeki koronavirüs ölümlerinin yaklaşık yüzde 30'u Avrupa kıtasında yaşandı.

Sonbahar aylarında salgının yeniden etkisini artırmasıyla ölüm sayıları da ciddi yükselişlere sahne oldu.

Fransa'da Şubat ayında ilk koronavirüs vakasının bildirilmesinin ardından 8 ay içerisinde Avrupa genelinde 250 bin kişi yaşamını yitirmişti. Ölü sayısının 500 bine çıkması ise yalnızca 60 günde gerçekleşti. Yani son 2 ayda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 katına çıktı.

Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Rusya'daki Covid-19 ölümleri, Avrupa'daki toplam ölü sayısının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 80 milyona yaklaşırken, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1,75 milyona ulaşmak üzere.





Mutasyon endişeleri artırdı





İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs varyantı ve sonbahar aylarından bu yana vaka sayılarındaki artış, kıta genelinde Covid-19 kısıtlamalarının gözden geçirilmesine neden oldu.



