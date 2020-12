Avrupa'da koronavirüs nedeniyle 500 bin kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da Koronavirüs salgınında toplam can kaybı 500 bin 648'e ulaştı.





Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, vaka ve can kayıpları hızla artıyor. İngiltere'de keşfedilen ve daha yüksek bulaşıcılığa sahip olan Covid-19'un yeni türü nedeni ile birçok ülke tedbirleri arttırarak, İngiltere ile ulaşımı askıya aldı. Avrupa'da İngiltere'nin ardından İtalya, Danimarka, Hollanda'da virüsün yeni türü tespit edildi.





Avrupa'da can kayıpları son aylarda artış eğilimi gösterdi. Geçtiğimiz Şubat ayında Fransa'da ilk Covid-19'a bağlı ölümün ardından Avrupa'nın 250 bin can kaybına ulaşması 8 ay sürerken, can kaybı 250 binden 500 bine sadece 60 günde ulaştı.





Fransa, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Rusya Avrupa'daki can kayıplarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.





Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 78 milyon 71 bin 86'ya, toplam can kaybı ise 1 milyon 716 bin 248'e ulaştı.