Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da koronavirüsün görülmediği ülke kalmadı /18 Mart 2020 00:03

Avrupa'da koronavirüsün görülmediği ülke kalmadı

Avrupa'da şimdiye kadar Koronavirüsün görülmediği tek ülke olan Karadağ'da da 2 vaka tespit edildiği açıklandı. Böylece Avrupa'da Koronavirüs vakası görülmeyen ülke kalmadı.

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Karadağ'da ilk kez yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Virüsün Karadağ'da tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görülmüş oldu. 

Bugüne kadar Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke olarak gösterilen Karadağ’ın Başbakanı Dusko Markovic, bugün ülkede ilk 2 vakanın saptandığını duyurdu.

Acil basın toplantısı düzenleyen Markovic, "Biri 1948, diğeri 1973 doğumlu iki kadın hastalandı. Her ikisi daha önce salgının yaşandığı ülkeleri ziyaret etmişti" diye açıkladı.

Karadağ, geçen pazartesi günü sınırlarını yabancılara kapatmış hava, demiryolu ve kara ulaşımını kesmişti.
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