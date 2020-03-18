Avrupa'da koronavirüsün görülmediği ülke kalmadı

Karadağ'da ilk kez yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Virüsün Karadağ'da tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görülmüş oldu.





Bugüne kadar Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke olarak gösterilen Karadağ’ın Başbakanı Dusko Markovic, bugün ülkede ilk 2 vakanın saptandığını duyurdu.





Acil basın toplantısı düzenleyen Markovic, "Biri 1948, diğeri 1973 doğumlu iki kadın hastalandı. Her ikisi daha önce salgının yaşandığı ülkeleri ziyaret etmişti" diye açıkladı.





Karadağ, geçen pazartesi günü sınırlarını yabancılara kapatmış hava, demiryolu ve kara ulaşımını kesmişti.