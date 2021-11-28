Samanyolu Haber /Spor / Avrupa'da lider olan Galatasaray ligde zirveden uzaklaşıyor /28 Kasım 2021 21:10

Avrupa'da lider olan Galatasaray ligde zirveden uzaklaşıyor

Hafta için İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Marsilya'yı 4-2 yenerek adını bir üst turan yazdıran ve grubunda lider olan Galatasaray, Avrupa mesaisi dönüşü karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile golsüz beraber kaldı. Lider Trabzonspor'un kazandığı hafta sonrasında Galatasaray'ın lider ile arasındaki puan farkı da 14 puana çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İlk yarıda oyunda tempo çok düşük kalırken Galatasaray, sadece Babel ile 2 kez şut denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Malatyaspor ise Munir ile 1 kez etkili geldi.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle birlikte temposunu artıran Galatasaray, Cicaldau ve Diagne ile net pozisyonlara girdi ancak skoru değiştiremedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Galatasaray, 22 puana yükseldi. 3 maç sonra puan alan Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'un konuğu olacak.

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