Avrupa'da ligler sona erdi işte şampiyonlar

İspanya: Real'den şampiyonluk rekoru





Almanya: Bayern art arda 10. defa şampiyon





İngiltere: Man City'ye kupayı getiren isim İlkay Gündoğan





Bu başarıda oyuna 68. dakikada giren Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan baş rolü oynadı. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi, ardından yeniden sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ve lig şampiyonu olarak ayrılmasını sağladı.









Fransa: Bir numara yine PSG

Son haftaya ikini sırada giren prenslik ise Lens deplasmanından 2-2'lik eşitlikle bir puan ile dönünce Marsilya'nın gerisinde kalmaktan kurtulamadı. Bu sayede PSG ve Marsilya ön eleme maçları oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

İtalya: Milano'dan hem şampiyon hem lig ikincisi çıktı





Şampiyonluk için beraberliğin yetmesine rağmen Milan, Sassuolo deplasmanında ilk yarıda 3 gol bularak Inter Milan'ın umutlarını yıktı.











İspanya'da La Liga'da şampiyonluk, sezonun bitimine 4 maç kala 35. defa Real Madrid'in oldu. Şampiyonluğunu ilan etmek için sadece beraberliğe ihtiyacı olan Real, Espanyol Barcelona'yı 4 golle geçerek müzesine götürdüğü kupa sayısında rekor kırdı.Ezeli rakibi Barcelona'nın ise 15 puan önünde ipi göğüslemeyi başardı.Bundesliga'da şampiyonluğu art arda 10. defa kazanmayı başaran takım Bayern Munih oldu. Bavyera kulübü bu başarıyı ligin bitimine 3 hafta kala 23 Nisan'daki Borussia Dortmund maçındaki 3-1'lik galibiyetinin ardından ilan etti.İkinci sıradaki ezeli rakibini 12 puan fark atan Bayern, tarihinde 32. defa lig kupasını kaldırma başarısını gösterdi.Bayern ayrıca Dortmund'u arka arkaya 8 karşılaşmada devirmiş oldu. 2019'dan beri Bavyera takımı Dortmund'a karşı kaybetmedi.İngiltere'de ise bu yıl gülen takım son maçta belli oldu. Son beş yılda dört defa lig kupasını müzesine götürmeyi başaran Manchester City, böylece kulüp tarihinde 8. defa şampiyonluk tattı.Premier Lig'in son haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un sadece 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.Fransa Birinci Lig'de şampiyonun ismi sezonun bitimine haftalar kala belli oldu. Başkent takımı Paris St. Germain (PSG) kupayı 10. defa kaldırmayı başardı.İkinci sıra için ise Monaco ve Marsilya arasındaki kıyasıya mücadele son maça kadar devam etti. Strasbourg'a karşı sezonun son maçını 4-0 gibi bir farkla kazanan Marsilya Monaco'dan gelecek habere kulak kesti.İtalya futbol ligi de şampiyonluk heyecanı son maça kadar devam edenlerden oldu. Milano'nun iki takımının kıyasıya mücadelesinde son gülen AC Milan olurken Inter Milan ise averajla ikinci sırada kaldı.Bu zaferde Fransız golcü Olivier Giroud attığı iki golle önemli rol oynadı ve 2011'den beri yaşanan hasrete son vererek İtalya Lig Kupası Scudetto'nun Milan tarafından 19. defa kaldırılmasını sağladı.Aynı anda Sampdoria ile karşılaşan Inter Milan, 90 dakikayı 3-0'lık bir galibiyetle kapatsa da aradaki iki puanın kapanmasını engelleyemedi. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne iki Milan takımının yanı sıra Napoli ve Juventus da gitmeye hak kazandı.