Avrupa'da normale dönüş emareleri

Euronews'te yer alan habere göre Covid-19'la mücadele amacıyla mart ayı ortalarında yürürlüğü konan ulaşım, sınır geçişleri ve sosyal hayata yönelik kısıtlamaları esnetmesi beklenen ülkelerse şunlar oldu:







Avusturya küçük işletmeleri açmaya hazırlanıyor





Avusturya 400 metrekareden küçük dükkanları 14 Nisan'dan itibaren açmayı planlıyor. Ülkede virüsün yayılımının hızlanmaması halinde 1 Mayıs'tan itibaren alışveriş merkezleri, kuaförler ve daha büyük dükkanlar da faaliyete devam edebilecek. Ülkede restoran ve otellerin mayıs ayı ortalarında açılması bekleniyor.





Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti nisan ayında kısıtlamaları esnetiyor







Bulgaristan parlamentosu, geçtiğimiz ay uygulanan bazı kısıtlama ve yaptırımları esnetmek için 6 Nisan'da oylama yaptı. Buna göre, çiftlik pazarlarının yeniden açılması ve bazı aktiviteler üzerindeki para cezasının düşürülmesine karar verildi.





Çekya'daysa hükümet, hobi ürünleri, inşaat malzemeleri ve bisiklet satan dükkanların 7 Nisan'dan itibaren yeniden açılmasına izin verdi. Açık alanda vakit geçirmek, bisiklet sürmek ve koşu yapmak gibi aktivitelere yönelik yasaklar da hafifletildi.





Ülkede ayrıca Paskalya Bayramı'ndan sonra bazı seyahatler için makul gerekçeler sunulması halinde izin verilecek.





Danimarka ve Norveç eğitime geri dönüyor





Danimarka, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrenciler için okulları ve gündüz bakım merkezlerini 15 Nisan'da yeniden açmayı planlıyor. Ülkede, 10 kişiden fazla toplantılar, kafe, restoran ve kuaförlere yönelik ve diğer bütün yasakların en erken 10 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor.





Norveç ise 7 Nisan'da yasakları kademeli olarak kaldıracağını duyurdu. Buna göre kreşler 20 Nisan'da yeniden açılacak. Bir hafta sonraysa birinci sınıftan dördünce sınıfa kadar okullar eğitime geri dönecek. Norveç'te ayrıca kuaför ve güzellik salonlarına yönelik yasakların da nisan ayında hafifletilmesi kararlaştırıldı.





Almanya normal hayata kademeli dönüşü gündemine alacak





Alman Şansölye Angela Merkel, 14 Nisan'da Ulusal Bilim Akademisi'nin tavsiyelerini sunduktan sonra hükümetin bazı mesafelendirme uygulamalarını gevşetmeyi gündemine alabileceğini belirtti.





Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, virüse dair olumlu gelişmelerin devam etmesi halinde, Paskalya tatili sonrası normal hayata kademeli dönüş üzerine görüşmelerin başlayacağını duyurdu.





Finlandiya'daysa hükümet, başkent, Helsinki çevresindeki bölge için trafik kısıtlamalarını kaldırmayı düşünüyor, ancak ülkede diğer kısıtlamaların çoğu 13 Mayıs'a kadar uzatıldı.





İrlanda, Litvanya ve İsviçre







İrlanda'da sağlık yetkilileri, ülkede evde kalma uygulamasında esneklik getirileceğini duyurdu. Hükümetin ayrıca gelecek haftalarda bazı dükkanların yeniden açılmasına izin vereceği bildirildi.





Litvanya'da hükümet, ülke çapındaki kısıtlamaları 27 Nisan'a kadar uzattı. Öte yandan Başbakan Saulius Skvernelis, Paskalya sonrası özellikle küçük işletmeler üzerindeki kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceğini söyledi.





İsviçre'de sınır kontrolleri, bar ve restoranların kapatılması ve 5 kişiden fazla toplanmaların yasaklanması gibi kısıtlamalar 26 Nisan'a kadar uzatıldı. Hükümet bu kısıtlamaları nisan ayı sonlarında hafifletmeyi planlıyor.





İspanya ve Ukrayna





İspanyol hükümeti, ülke çapında 26 Nisan'a kadar uzatılan evde kalma uygulamasının mayıs ayında da devam edebileceğini söyledi. Buna göre, 26 Nisan'a kadar insanların yalnızca iş, temel gıda malzemeleri ve ilaç temini için evden çıkılmasına izin verilecek. Bununla birlikte diğer sıkı tedbirlerden bazılarının pazar günü itibariyle gevşetilmesi bekleniyor.





Ukrayna'da hükümet 3 Nisan'da insanların toplanması ve hareketine yönelik yeni kısıtlamaları duyurdu. Başbakan Denys Shmygalise ay sonunda toplu taşımanın yeniden faaliyete geçeceğini ve insanların işe gidip gelmesine izin verilebileceğini duyurdu.

