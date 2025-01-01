Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da nükleer zirve, gözler bu toplantıya çevrildi /01 Ocak 2025 20:22

Avrupa'da nükleer zirve, gözler bu toplantıya çevrildi

İran basınının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haber göre, İran; Fransa, İngiltere ve Almanya ile 13 Ocak'ta İsviçre’nin Cenova kentinde ''nükleer istişarelerde'' bulunmak amacıyla bir araya gelecek.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 2015'te İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan ancak ABD'nin anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmesi sebebiyle belirsizliğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sonrasında 3 Avrupa ülkesi ile 13 Ocak'ta yeniden görüşmelerin yapılacağını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi, başkent Tahran'da düzenlenen bir programda nükleer görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BU MÜZAKERE DEĞİL GÖRÜŞMEDİR”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "İran ile 3 Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa) arasındaki yeni tur görüşmeler için 13 Ocak tarihi belirlendi. Biz artık öngörü peşinde değiliz, daha önce de söylediğimiz gibi bu bir müzakere değil görüşmedir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu toplantının müzakere olmadığını vurgulayan Garibabadi, görüşmenin, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda hangi çerçeve ve yöntemle yapılacağına ilişin konuların netleştirilmesi ve daha fazla istişare amacıyla yapılacağını ifade etti.
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