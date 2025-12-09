Avrupa'da o ülke 16 yaş altındakilere sosyal ağları yasakladı

Avustralya hükümeti bu adımı “dünyada öncü” olarak nitelendirdi. Ancak yeni yasa, hem teknoloji şirketleri hem de gençler tarafından eleştiriliyor. Hüükümet ise çocukları telefon ekranlarını zorbalık, cinsellik ve şiddetle dolduran “yırtıcı algoritmalardan” korumak için benzeri görülmemiş önlemlerin gerektiğini söylüyor.



Yeni yasa 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya hesaplarına sahip olmasını yasaklıyor. Yasanın kapsamına giren platformlar arasında Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve yayın platformları Kick ve Twitch bulunuyor. Ancak YouTube Kids, Google Classroom ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları gibi diğer siteler, küçük çocukların kullanımına açık olmaya devam edecek.



Sosyal medya şirketleri, yeni kuralları uygulamak ile ilgili “makul adımlar” atmadığı takdirde 49,5 milyon Avustralya doları (33 milyon ABD doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.



Yasa dünya genelinde yakından izlenecek; çünkü diğer ülkeler de sosyal medyanın küçük çocuklar üzerindeki olası zararlarını nasıl azaltabileceklerini tartışıyor.

Hükümet: Çocuklarımızın, çocukluklarını yaşamasını istiyoruz



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaklaşık bir yıl önce kanun meclisten geçtiğinde “Çocuklarımızın çocukluklarını yaşamasını ve ebeveynlerin onların arkasında olduğumuzu bilmesini istiyoruz” demişti.



Başbakan Anthony Albanese yasağın yürürlüğe girmesinden önce ise “Çoğu zaman sosyal medya hiç de sosyal değil. Bunun yerine zorbalık için bir silah, akran baskısı için bir platform, kaygı kaynağı, dolandırıcılar için bir araç ve en kötüsü de çevrimiçi yırtıcılar için bir araç olarak kullanılıyor.” dedi.



Hükûmet, bu yılın başlarında bir araştırma yaptırdı. Araştırma, 10-15 yaş arasındaki Avustralyalı çocukların %96’sının sosyal medya kullandığını ve bunların 10’dan 7’sinin, kadın düşmanı ve şiddet içerikli materyaller ile yeme bozuklukları ve intiharı teşvik eden içeriklere maruz kaldığını ortaya koydu.