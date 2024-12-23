Samanyolu Haber /Spor / Avrupa'da Osimhen çılgınlığı! 4 kulüp devrede /23 Aralık 2024 18:53

Avrupa'da Osimhen çılgınlığı! 4 kulüp devrede

Galatasaray’da 15 maçta 12 gol atan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Nijeryalı yıldız için Avrupa'dan 4 takım teklif için transfer dönemini bekliyor.

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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen, performansı ile devleri peşine taktı.

Napoli'nin kış transfer döneminde satışına sıcak baktığı Osimhen için talipler artıyor.

EN CİDDİ ADAY FRANSIZ DEVİ

Fransa'da yayın yapan le10sport 1 Ocak'ta açılacak olan transfer dönemi öncesinde PSG'nin Osimhen için harekete geçeceğini iddia etti. Haberin detayında Paris ekibi, özellikle hücum hattını güçlendirmeyi hedeflerken Napoli'den Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen'in adı, son günlerde gündemin üst sıralarında yer aldığı ifade edildi.

RMC Sport Yorumcusu Daniel Riolo ise Osimhen temasları ile ilgili "PSG, bu kış bir numara 9 transfer etmeyi planlıyor.  Ayrıca Osimhen ile temaslar var." dedi.

İNGİLİZ EKİPLERİ DEVREDE

fichajes.net'in haberine göre Manchester United, Ocak'ta Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Bir başka İngiliz devi Chelsea de Nkunku'nun satışı durumunda devreye girmek için bekliyor.

İTALYA'DAN RAKİP VAR

Ancak, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen bir diğer kulüp ise Juventus. Osimhen'in Napoli'de bir geleceği olmadığı düşünülüyor. Rai muhabiri Ciro Venerato, Canale 21'e verdiği demeçte, "Eğer Juve Osimhen'i istiyorsa, onu alabilir ama Napoli ile pazarlık yapması gerekecek," ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in 75 milyon Euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve bu madde yalnızca yabancı kulüpler için geçerli.  Nijeryalı golcünün satışı durumunda Galatasaray'ın da pay alacağı biliniyor.
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