Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da Rus gazı tehdidi sürüyor /21 Temmuz 2022 14:18

Avrupa'da Rus gazı tehdidi sürüyor

Rusya, perşembe günü Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya, azaltılmış kapasiteyle gaz tedariğine yeniden başlanacağını duyurdu.

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Avrupa'ya gaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattının operatörü Rusya'nın, Perşembe günü 10 günlük bakım molasının ardından azaltılmış bir kapasiteyle Avrupa'ya gaz sağlamaya devam edeceği duyuruldu.                                                                                   

"RUSYA ENERJİYİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR"
Avrupa Birliği, Avrupa'nın en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1 ile gönderilen Rus gazının, Moskova tarafından her an durdurabileceği endişesiyle Çarşamba günü üye ülkelere, acil bir adım olarak Mart ayına kadar gaz kullanımını %15 azaltmalarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya bize şantaj yapıyor. Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor" dedi ve Rus doğalgaz akışının tamamen kesilmesini "Avrupa'nın hazır olması gereken olası bir senaryo" olarak nitelendirdi.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR
Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı olan Rusya ise güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu söyleyerek, Batı'nın enerji kaynaklarını bir zorlama aracı olarak kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.
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