Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da saatler bu gece bir saat geri alınacak /26 Ekim 2019 21:40

Avrupa'da saatler bu gece bir saat geri alınacak

Avrupa ülkelerinde kış saati uygulaması devam ediyor. Saatler 27 Ekim Pazar günü 03:00'te bir saat geri alınacak.

SHABER3.COM

Avrupa kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçecek. Saatler 27 Ekim Pazar günü 03:00'te bir saat geri alınacak. 

Türkiye ise yaz saati uygulamasına devam ederken, kış saati uygulamasına geçmeyecek. Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

AVRUPA PARLAMENTOSU YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASINI KALDIRMAYI KARARLAŞTIRMIŞTI

Avrupa Parlamentosu, Mart ayında Avrupa çapında yaz-kış saati uygulamasının sonlandırılması için sunulan teklifi kabul etmişti. 

Teklifte Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 2021'den itibaren yaz ya da kış saat diliminden birini seçip değişiklik yapmadan o saat dilimi içinde kalması isteniyor.

Ancak bu değişiklik için uzun tartışmalar ve araştırmalar yapılması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin yasama organı ancak aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor. 

Bu sebeple kararın üye ülkelerin hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Ülkelerin uygulamaya devam etme seçeneği de bulunuyor ancak tüm üye ülkeler kararlarını 2020 yılının Nisan ayına kadar Avrupa Komisyonu'na bildirmek zorunda.

Avrupa Birliği (AB) kanunları uyarınca, 28 AB ülkesinin vatandaşları her mart ayının son pazar günü saatleri bir saat ileri alıyor. Kışın da saatler ekim ayının son pazar günü bir saat geriye çekiliyor.

Yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması teklifi, AB vatandaşlarının büyük bir bölümünün uygulamaya karşı olduğunun ortaya çıkması ardından Avrupa Komisyonu tarafından Parlamento'ya sunulmuştu.

2001'DEN BU YANA KULLANILIYOR

Yaz-kış saati uygulaması AB'de 2001'den bu yana zorunlu bir uygulama. AB iç piyasasının daha düzenli çalışmasını ve enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor.

AB içinde saat farkının az olmasının birlik içinde ticareti ve seyahatleri daha kolay hale getireceği savunuluyordu.

Ayrıca yaz aylarında gün ışığından daha fazla faydalanarak yapay ışık tüketimini azaltmak hedefleniyordu.

Ancak uygulama ile yapılan enerji tasarrufunun çok az miktarda olduğu ortaya çıktı. Ayrıca AB'nin en büyük ticaret ortaklarından Çin ve Rusya gibi ülkeler de yaz-kış saati uygulaması kullanmıyor.

Ayrıca yapılan bilimsel araştırmalar saat değişiminin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.

2021 YILINDA HER ÜLKE HANGİ SAAT UYGULAMASINDA KALACAĞINA KARAR VERECEK

Avrupa Parlamentosu'nun kararına göre üye ülkeler ya uygulamaya devam edecek ya da yaz ya da kış saatinden birini seçip yıl boyunca sabit tutacak.

Yaz saatinde kalmak isteyen ülkeler saatlerini son kez 2021 yılının mart ayında, kış saatinde kalmak isteyenler ise 2021 yılı ekim ayında değiştirecek.

AB'de kullanılan saat dilimleri:

Kış saati uygulaması sırasında İngiltere, İrlanda ve Portakiz GMT, 17 Avrupa ülkesi GMT+1, 8 Doğu Avrupa ülkesi de GMT+2 saat dilimlerini kullanıyor.

Türkiye'de 2017 yılı ekim ayında alınan kararla yaz-kış saati uygulaması kaldırılmıştı.
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