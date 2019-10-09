Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak

Türkiye ise Yaz saati uygulamasına devam ederken, Kış saati uygulamasına geçmeyecek. Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

AVRUPA PARLAMENTOSU YAZ- KIŞ SAATİ UYGULAMASINI KALDIRMAYI KARARLAŞTIRMIŞTI AMA



Avrupa Parlamentosu, Mart ayında Avrupa çapında yaz-kış saati uygulamasının sonlandırılması için sunulan teklifi kabul etmişti.

Teklifte Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 2021'den itibaren yaz ya da kış saat diliminden birini seçip değişiklik yapmadan o saat dilimi içinde kalması isteniyor.



Ancak bu değişiklik için uzun tartışmalar ve araştırmalar yapılması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin yasama organı ancak aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu nedenle kararın üye ülkelerin hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor.





Ülkelerin uygulamaya devam etme seçeneği de bulunuyor ancak tüm üye ülkeler kararlarını 2020 yılının Nisan ayına kadar Avrupa Komisyonu'na bildirmek zorunda.





AB yasaları uyarınca, 28 AB ülkesinin vatandaşları her Mart ayının son Pazar günü saatleri bir saat ileri alıyor. Kışın da saatler Ekim ayının son Pazar günü bir saat geriye çekiliyor.

