Avrupa'da seyahat için aşı pasaportu yerine 'dijital yeşil sertifika'

AB liderleri ve milletvekilleri tarafından onaylanması gereken planda, bir üye ülkeden diğerine seyahat etmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan aşı sertifikalarının oluşturulması öngörülüyor.







Ücretsiz olması planlanan 'Dijital Yeşil Sertifika', aşı olduğunu ispatlayan AB sakinlerine, Covid-19 testi negatif çıkanlara ya da Covid-19'a yakalansa bile atlattığını kanıtlayanlara verilecek.





Euronews'in haberine göre Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde konuşan Avrupa Birliği Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, uygulamanın AB vatandaşları açısından yaza kadar "dolaşım özgürlüğünü kolaylaştırmayı" amaçladığını söyledi.





Reynders, "Her AB vatandaşı, uygulanan aşıya bakılmaksızın sertifika alma hakkına sahip olmalı. Hali hazırda bazı üye devletlerde sadece acil durum kullanımı seviyesindeki aşıların bir noktadan sonra Avrupa genelinde merkezi bir pazarlama izni alması durumu göz ardı edilemez. Örneğin şu anda EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından incelenmekte olan ve daha sonraki bir aşamada onaylanabilecek Sputnik." dedi.





Avrupa Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan tüm aşıların otomatik olarak tanınmasını önerdi.





İlaveten hükümetlere, AB pazar izni bulunmayan Rus Sputnik ile Çinli Sinovac'ın aşılarını da dahil etme imkanı sundu.





AB yetkilileri, aşı sertifikası uygulamasının, seyahat kısıtlamaları getiren üye ülkeleri bu kısıtlamaları kaldırmaya ikna edeceğini umuyor.







Avrupa Komisyonu geçtiğimiz aylarda 6 ülkeyi, zorunlu olmayan seyahatleri yasaklayacak kadar ileri giden sınırlayıcı önlemlerinin, temel AB serbest dolaşım ilkesini baltalayabileceği ve tek pazara zarar verebileceği konusunda uyarmış, uygulamadan geri adım atmalarını istemişti.





Sertifikalar DSÖ'nün pandeminin bittiğini ilan edeceği tarihe kadar yürürlükte kalacak





Komisyon tarafından sunulan öneri, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 salgınının sona erdiğini açıkladığı andan itibaren sertifikaların da askıya alınmasını öngörüyor.





Ayrıca öneri AB üyesi ülkelerin liderleri tarafından kabul edilse bile yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa milletvekilleri tarafından onaylanması gerekiyor.





"Sistem aracılığıyla, AB vatandaşlarının ve ailelerinin, yaz gibi erken bir zamanda dolaşım özgürlüğünü kolaylaştırmak istiyoruz." diyen Avrupa Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, "Ayrıca, yeşil dijital sertifikayı yasal olarak AB'de yaşayan ve üye ülkeler arasında seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletmek için ikinci bir yasal teklifte bulunduk. Elbette daha sonraki aşamada da geliştirilecek olan yeşil Avrupa sertifikasını uluslararası standartlara uygun hale getirmek için çalışacağız." sözleriyle sertifikanın AB ülkelerinde oturumu bulunanları da kapsayacağını dile getirdi.





Diğer yandan sertifikanın "aşı pasaportu" olmadığının altını çizen Reynders, zira aşılanmış olmanın, insanlara özgürce seyahat etme hakkı vermeyeceğinden, aşı yaptıramayan veya alamayanlara karşı ayrımcılık olacağını dile getirdi.





Havayolları şirketlerinin, yaz tatiline giden yolcuların uçağa binmesine izin vermeden önce yeni Avrupa Birliği Covid sertifikalarını kontrol edebileceği belirtildi.





"Bir havayolu şirketi check-in sırasında sertifikanın geçerliliğini basit bir şekilde doğrulayabilir." diyen Reynders, "Ancak kapıda uzun tartışmalardan kaçınılmalı." şeklinde konuştu.





Avrupa Birliği'nin olmasını istediği aşı sertifikası, esas olarak kişilerin aşı olmuşlarsa nerede, hangi aşıyı ne zaman olduklarını, olmamışlarsa PCR test sonuçlarını, Covid-19 geçirmişlerse antikor oluşturup oluşturmadıkları gibi tıbbi bilgilere ait dijital verileri içeriyor.