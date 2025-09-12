Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da sıcak saatler: NATO ülkeleri Polonya'ya asker yığıyor /12 Eylül 2025 13:53

Avrupa'da sıcak saatler: NATO ülkeleri Polonya'ya asker yığıyor

Geçtiğimiz gün Rusya'ya ait İHA'larının Polonya hava sahasına girmesiyle alarma geçen NATO ülkeleri, kritik bir karara imza attı. Doğu sınırını güçlendirmek için harekete geçilmesiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez Polonya, doğrudan çatışmaya bu kadar yaklaştı.

Son dönemde Avrupa'nın Ukrayna'ya asker yollama kararı almasının arkasından Rusya'daki NATO öfkesi büyürken, NATO'dan kritik bir hamle geldi. NATO, Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrasında doğu sınırındaki askeri varlığını artırma kararı aldı. Karar, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri NATO üyesi Polonya'nın doğrudan çatışmaya en yakın olduğu an olarak tanımlandı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde üç Rus İHA'sı Polonya hava sahasına girdikten sonra düşürüldükten sonra Hollanda ve Çek Cumhuriyeti Polonya’ya hava savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Litvanya’ya ise Almanya’dan bir tugay sevk edilip Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının erken tespitinin sağlanacağı öğrenildi.

ALMAYA VE FRANSA DA DAHİL OLDU
Almanya da Polonya üzerindeki hava devriyelerini artırıp NATO’nun doğu sınırındaki varlığını genişleteceğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise üç Rafale savaş uçağını Polonya hava sahasının korunmasına destek için göndereceğini ve Rusya'ya karşı mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Diğer yandan bugün başlaması planlanan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı “Zapad 2025” de krizi daha da tırmandırıyor. Polonya, bu tatbikat sebebiyle gece yarısından itibaren Belarus sınırını kapatma kararı aldığını duyurdu.
