Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da son 500 yılın en büyük kuraklığı uyarısı /11 Ağustos 2022 00:05

Avrupa'da son 500 yılın en büyük kuraklığı uyarısı

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (EC-JRC) son 500 yılın en kurak yılının yaşanıyor olabileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (EC-JRC) kuraklığın daha da şiddetleneceği ve kıtanın yüzde 47'sini etkileyebileceğine dikkat çekti. 

EC-JRC Araştırmacısı Andrea Toreti bu yıl yaşanan kuraklıkla ilgili, "Olaylar henüz devam ettiğinden tam anlamıyla analiz edemedik ancak deneyimlerime dayanarak bunun 2018'de yaşanandan daha aşırı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Neredeyse bütün Avrupa nehirlerinde son derece düşük bir akış olduğunu belirten Toreti, "Örneğin Ren Nehri'nindeki durumun Hollanda'da büyük sorunlara neden olmaya başladı. İtalya'nın Po Nehri, Avrupa'da kuraklıktan en ağır etkilenen bölgelerin başında geliyor. Bu bölgeyi güney Fransa, İspanya ve Portekiz izliyor." açıklamasını yaptı.

2018'deki kuraklığın 500 yıl öncesine kadar bir benzerinin yaşanmadığını vurgulayan Toreti'ye göre şimdi endişeye sebep olan sorun, batı ve orta Avrupa ile İngiltere'de önümüzdeki üç ay içinde de kurak koşulların devam edebileceğine dair yüksek risk bulunması.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da son 500 yılın en büyük kuraklığı uyarısı Sonraki Haber >>

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:54:04