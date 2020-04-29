Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da tarihi proje: Danimarka ile Almanya arası seyahat birkaç dakikaya inecek /29 Nisan 2020 10:02

Avrupa'da tarihi proje: Danimarka ile Almanya arası seyahat birkaç dakikaya inecek

Danimarka parlamentosu, Almanya ile olan ulaşımı birkaç dakikaya düşürecek olan su altı tünel projesini onayladı. Fehmarnbelt adlı proje için Danimarka sınırları içerisindeki inşaat çalışmalarının gelecek yılın ocak ayında başlaması bekleniyor.

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Danimarka Ulaştırma Bakanlığı projenin yıllar süreceğini belirterek, açılışın 2029 yılı ortalarında yapılacağını duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht de projeyi onaylayan parlamenterleri tebrik ederek, projeyle birlikte Avrupa'ya yeni bir kapının açılacağını söyledi.

18 kilometre uzunluğundaki proje Almanya ile Danimarka'nın Lollanda adasını birbirine bağlayacak. İnşaat çalışmalarının Covid-19 salgını nedeniyle 6 ay ertelenmesine karar verilmişti.

7 milyar euroya mal olacak proje kapsamında çift hatlı tren ile 4 şeritli motorlu araçların ulaşımına imkan sağlanacak. İki ülke arasındaki yolculuk 7 ila 10 dakikaya düşecek.

The Fehmarnbelt bağlantısı batırma tünel tekliği ile yapılacak ve 60 metre genişliğinde 16 metre derinlikte olacak. Fehmarnbelt, tamamlandığında bu çapta dünyanın en uzun 'batırma tüp tüneli' olacak.
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