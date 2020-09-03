Avrupa'da toparlanma ağır aksak

İspanya ve İtalya'da iktisadi faaliyete dair göstergeler eşik seviyenin altında kaldı. Almanya ve Fransa bu iki ülkeye kıyasla daha hızlı toparlanıyor.





Euro Bölgesi'nde toparlanmanın üçüncü çeyreğin ortasından bu yana İtalya ve İspanya'da aktivite göstergesindeki daralmaların değerlendirilmesiyle hız kaybettiği görülüyor.





IHS Markit raporuna göre, imalat göstergesi ağustos ayında kayda değer ölçüde artış gösterse de hizmet sektöründe toparlanma çok daha sınırlı kaldı.





Siparişler ise en yavaş toparlanmasını kaydetti, iş kayıpları da devam etti.





Tüm sektörler için bileşik endeks temmuzda 54,9 seviyesinden 51,9'a geriledi.





İSPANYA VE İTALYA KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA





Almanya'da Ağustos ayı hizmet sektörü PMI'ı beklentinin üzerinde çıkarak 52,5 seviyesinde gerçekleşti. Fransa'da ise endeks beklentilerin hafif altında kalarak 51,5 oldu.





İspanya'da endeks 48,9'a, İtalya'da ise 49,5'e gerileyerek eşik 50 seviyesinin altında. 50'nin altı daralmaya işaret ediyor.





Euro Bölgesi için endeks 50.5 düzeyinde gerçekleşti.