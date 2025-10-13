Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da Türkiye alarmı: Sahte üründe Çin'in tahtını sallıyor /13 Ekim 2025 10:02

Avrupa'da Türkiye alarmı: Sahte üründe Çin'in tahtını sallıyor

Piyasada sahte ürün imajı ile tanınan Çin’in tahtını riske atacak ülke endişelendirdi. OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin raporuna göre Türkiye, sahte ürün ticaretinde ikinci sırada yer aldı. Avrupa’ya giren her 5 sahte üründen 1’inin Türkiye kaynaklı olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin raporunun sonuçları büyük dikkat çekti. Rapor sonuçlarına göre Avrupa’ya giren her 5 sahte üründen 1’i Türkiye kaynaklı ve Türkiye sahte ürün ticaretinde listede ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki ülke ise Çin.

YÜZDE 22’Sİ TÜRKİYE ÇIKIŞLI
Avrupa Birliği’ne gönderilen sahte ürünlerin yüzde 22’sinin Türkiye çıkışlı olduğu bildirildi.

Nefes gazetesinden Merve Şişman’ı haberine göre, gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yarıya yakınını ilaçlar, kozmetik ürünleri, gıda ve içeceklerden oluşuyor.

SORU ÖNERGESİ VERDİ
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ‘Küresel Ticarette Sahtecilik Raporu’ ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

SAHTE ÜRÜNLERİN YÜZDE 43’Ü İLAÇLAR
“Bu sadece ekonomik değil, doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir krizdir” diyerek tepki gösteren Pala’nın sorusuna bakanlık yanıt verdi. Bakanlığın verdiği yanıta göre; 2023’te gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yüzde 43’ü ilaçlar, kozmetik ürünler, gıda ve içeceklerden oluşuyor. 2024’te yalnızca tıbbi ürünler ve ilaçlara ilişkin 307 olayda, toplam 285.4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da Türkiye alarmı: Sahte üründe Çin'in tahtını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:17