Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da vaka rekorunu Fransa kırdı /11 Ekim 2020 11:20

Avrupa'da vaka rekorunu Fransa kırdı

Fransa'da dün 26 bin 896 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 684'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı 24 saatte 26 bin 896 artışla 718 bin 873'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e ulaştı.

Ülkede, son olarak önceki gün kayıtlara geçen 20 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.
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