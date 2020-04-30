Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da yabancılara kapıyı ilk Yunanistan açıyor /30 Nisan 2020 14:37

Avrupa'da yabancılara kapıyı ilk Yunanistan açıyor

Koronavirüs tedbirlerini gevşetmeye başlayan Yunanistan, temmuzdan itibaren kapılarını yabancı turistlere açacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Yunanistan Turizm Bakanı Harry Theocharis, 1 Temmuz itibariyle yabancı turist ağırlamaya başlayacaklarını duyurdu ancak turizm işletmecileri salgın korkusunun insanları uzak tutmasından endişe ediyor.

Turizm Bakanı Harry Theocharis, planlarının 4 Mayıs'ta karantinayı gevşetmek, 1 Haziran'da ise otelleri açmak olduğunu söyledi.

Theocharis, “Bu sezon diğer yıllar gibi olmayacak. Öyle olacağını söylersem aptallık etmiş olurum. Ancak turizm ekonomisini açmak için yapabileceğimiz çok şey var” dedi.

Otelciler Derneği Başkanı: Neslimizin gördüğü en büyük kriz

Ancak otel rezervasyonları durma noktasına gelirken, plajların da boş kalmasından korkuluyor.
Korfu Otelciler Derneği Başkanı Charalambos Voulgaris, “Turizm, bizim neslimizin gördüğü en büyük krizle karşı karşıya. Doluluk oranlarının çok düşük olduğunu göreceğiz. Otelleri açacak mıyız ya da ne zaman açacağız bilmiyoruz. Çok zor zamanların eşiğindeyiz” dedi.

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha az can kaybının görüldüğü Yunanistan’da 23 Mart’tan beri karantina uygulanıyor.

Yolcu Gemileri Derneği'ne göre mart ayında feribot seferleri yüzde 90 azaldı. Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ise yüzde 59 oranında düştü.

Turizmin önemli bir gelir kaynağı olduğu Yunanistan her yıl 34 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu da ülkenin toplam gelirinin yüzde 10 ile 12’sini oluşturacak kadar, yani yaklaşık 18 milyar euro gibi bir gelir getiriyor. İşgücünün beşte biri de turizm sektörü için çalışıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da yabancılara kapıyı ilk Yunanistan açıyor Sonraki Haber >>

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:37