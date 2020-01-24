Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da yeni dizel skandalı: İki model yasaklanabilir /24 Ocak 2020 14:24

Avrupa'da yeni dizel skandalı: İki model yasaklanabilir

Fiat Chrysler’ın Jeep Grand Cherokee ve Suzuki’nin Vitara dizel modellerinin emisyon kurallarını çiğnediği ve her iki üreticiye de bu modellerle ilgili gerekli değişiklikleri yapması, aksi halde Avrupa pazarından men edilecekleri uyarısı yapıldı.

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Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre uyarı perşembe günü Hollandalı ulaşım yetkililerden geldi. Hollanda'daki RDW adlı kurum Avrupa Birliği içerisindeki yol ve araç düzenlemeleri için referans kurum olarak çalışıyor ve burada yapılan düzenlemeler AB çapında hayata geçiriliyor.

İlk bilgilere göre Jeep kendi aracındaki sorunu bir yazılım ile çözecek ve RDW da Jeep'e tüm Grand Cherokee'leri geri çağırarak gerekli güncellemeyi yapması için zaman verdi. Suzuki ise Vitara için henüz bir çözüm geliştiremedi.

Suzuki şirketine de çözüm bulması için belli bir süre tanındı. Eğer şirket bir çözüm sağlayamazsa Avrupa'daki tüm Vitaraların satışı ve yola çıkışı yasaklanacak. Grand Cherokee'nin satış izni de güncellemeler yapılana kadar önlem olarak askıya alındı.

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