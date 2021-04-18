Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da yeni 'Soğuk Savaş' sınırı mı? /18 Nisan 2021 23:12

Avrupa'da yeni 'Soğuk Savaş' sınırı mı?

Rusya ile Ukrayna arasında soğumaya bırakılan sorunların yeniden çatışma boyutuna varmasının ardından batı ülkelerinden art arda yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Öncelikle ABD tarafından açıklanan ekonomik yaptırımların ardından Polonya ve Çekya'dan da Rus diplomatların istenmeyen kişi ilan edilmesi kararları geldi. Bu durum ise Doğu Avrupa'da yeni bir 'Soğuk Savaş' sınırı mı oluşuyor sorusunu akılla getiriyor.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar Rusya’yı terk etmeleri istendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Prag’dan 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri istendiği belirtildi.

Ne olmuştu? 

Çekya, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu belirtmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da yeni 'Soğuk Savaş' sınırı mı? Sonraki Haber >>

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'

Fırtınadaki Gemi

Fırtınadaki Gemi

Nehirde can pazarı

Nehirde can pazarı

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:29:03