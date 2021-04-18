Avrupa'da yeni 'Soğuk Savaş' sınırı mı?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar Rusya’yı terk etmeleri istendiğini duyurdu.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Prag’dan 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri istendiği belirtildi.





Ne olmuştu?





Çekya, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu belirtmişti.