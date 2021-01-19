Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da yoğun 'aşı pasaportu' tartışması /19 Ocak 2021 10:14

Avrupa'da yoğun 'aşı pasaportu' tartışması

Avrupa Birliği (AB), koronavirüse karşı aşılanacak kişilere seyahatlerde kolaylık sağlayacak bir "aşı sertifikası" verilmesi konusunda "herkesin haklarını gözetecek hassas tartışmalar" yürütülmesini istiyor.

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Yunanistan'ın önerisinden sonra Covid-19 aşısı olan AB vatandaşlarına "aşı sertifikası" verilmesini ve bu kişilerin kısıtlama olmadan hareket edebilmesini içeren tartışmalar hız kazandı.

Euronews'te yer alan habere göre konu, Avrupa Birliği'nin AB işlerinden sorumlu bakanlarının pazartesi günü yaptığı toplantıda da gündeme geldi. Toplantıya başkanlık eden AB dönem başkanı Portekiz'in Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önerisiyle ilgili AB'ye gönderdiği mektubu ele aldıklarını, "aşı sertifikası" hakkında kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Zacarias, "Bunu operasyonel olarak nasıl işler hale getirebiliriz, karşılıklı olarak üye ülkeler tarafından tanınması gibi birçok konuyu çözmemiz gerekiyor. Aşı olanlar hakkındaki verilerin toplanması, gizlilik ilkesi ve eşitlik gibi hususlar çok önemli. Bu tartışmaların henüz başındayız." dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ise bugünkü toplantıda aşılamalarla ilgili elektronik verilerin toplanması ve paylaşılması meselesini görüştüklerini aktardı.

Verilerin gizliliği ilkesi ve veri toplama haklarının önemine değinen Sefkovic, "Aşı olmayan veya tıbbi bir sebep gibi gerekçelerle aşı olamayan kişilerin haklarının ve özgürlüklerinin sınırlanması gibi bir durumun ortaya çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Uzmanlarımız bunu tartışacak. Örneğin bugün birçok üye ülkeye girerken negatif Covid-19 testi sonucu göstermek zorunlu. Seyahat konusunda bunun gibi birçok farklı seçenek ve araç mevcut. Bunlara elektronik aşı sertifikası da eklenebilir ama bu konu uygun şekilde ele alınıp tartışılmalı." diye konuştu.

AB Komisyonunun ocak ayı sonuna kadar aşı sertifikası için bir protokol oluşturup AB üyeleriyle bunun üzerinde uzlaşı sağlaması bekleniyor. 
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