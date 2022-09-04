Avrupa'daki 'hayat pahalılığı' eylemleri devam ediyor

Koronavirüs salgını ve sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artışa geçen enflasyon ve enerji fiyatları dünyanın çeşitli nokralarında farklı şekillerde protesto edilmeye devam ediliyor.







Evrensel'de yer alan ve Yücel Özdemir imzası taşıyan habere göre Avrupa’da bir süredir artan enflasyon, hayat pahalılığı ve enerji fiyatlarına karşı duyulan tepki ilk olarak Çekya’nın başkenti Prag’da on binler halinde kendisini sokakta gösterdi. Diğer ülkelerde de benzer eylemlerin olması bekleniyor. Avrupa’da bir süredir artan enflasyon, hayat pahalılığı ve enerji fiyatlarına karşı duyulan tepki ilk olarak Çekya’nın başkenti Prag’da on binler halinde kendisini sokakta gösterdi. Diğer ülkelerde de benzer eylemlerin olması bekleniyor.





Değişik ajansların geçtiği haberlere göre cumartesi günü Prag’daki Wenzel Meydanı’nda bir araya gelen, polisin verdiği bilgiye göre 70 bin kişi ellerindeki döviz ve pankartlarda hükümetin izlediği Ukrayna politikasını protesto etti. Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (KSCM) tarafından çağrısı yapılan, ancak muhalefetteki değişik sağcı-milliyetçi örgütlerin de katıldığı gösteride “Hükümet istifa çağrıları” yükseldi. KSCM, eylemlerin 17 Eylül’de devam edeceği çağrısında bulundu. Bu eyleme katılımın iki katına çıkarılması hedefleniyor. Partinin internet sitesinde yer alan açıklamada, soğuk kışın atlatılması için halka yardım edilmesi çağrısı yapıldı. Almanya’daki haber portallarında yer alan haberlerde gösteri sırasında birbirinden farklı döviz ve pankartlar taşındı. “Önce Çekya Cumhuriyeti” sloganıyla düzenlenen eylemde Başbakan Petr Fiala liderliğindeki orta-sağ koalisyon hükümetinin Ukrayna politikası sert bir şekilde eleştirildi. Hükümetin Rusya’ya karşı yaptırım kararlarını olduğu gibi uygulamasının Çekya halkına hayat pahalılığı olarak döndüğü vurgulandı. “Ukrayna için en iyisi, bize ise iki kazak” diyen göstericiler, kışı soğukta geçirmek istemediklerini dile getirdileri. Düzenlenen mitingde Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi (SPD) Partisi Milletvekili Jiri Kobza, Trikolora Hareketi Başkanı Zuzana Majerová ve Komünist Parti Cumhurbaşkanı Adayı Josef Skala birer konuşma yaptı.AB ve ABD’nin Rusya’ya karşı Ukrayna savaşı nedeniyle aldığı yaptırım kararlarını olduğu gibi uygulamaya geçiren Çekya, doğal gazının büyük bölümünü Rusya’dan karşılıyor. Bu nedenle hükümetin doğal gaz arayışlarından ciddi bir sonuç alınabilmiş değil. Bu nedenle aşırı sağcı Eski Başbakan Andrej Babis’in başını çektiği ANO Partisi cuma günü Başbakan Fiala hakkında soru önergesi verdi. Fiala, yeniden güven oylaması almayı başladı. Büyük eylemden sonra bir açıklama yapan Fiala, eylemcileri “Rusya yanlısı, aşır sağcı” olarak nitelendirdi. Hükümetin bu açıklamasına rağmen 17 Eylül’de yapılacak eylemin de güçlü geçmesi bekleniyor.