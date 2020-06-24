Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan ABD'ye şok: Sınırları açmıyorlar /24 Haziran 2020 09:52

Avrupa'dan ABD'ye şok: Sınırları açmıyorlar

Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını birlik dışındaki ülkelere açmaya hazırlanıyor. Ziyaret izni verilecek turistler arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşları yer almayabilir.

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Brüksel, bu kapsamda bir süredir ülkelerin Covid-19 karşısında aldıkları önlemleri değerlendiriyor. Hazırlanan liste sayesinde, süreci iyi yöneten ülkelerin vatandaşları AB'ye turizm amaçlı giriş yapabilecek. The New York Times'ın ulaştığı taslak listede ise ABD yer almıyor.

Eğer görüşmeler bu şekilde sonlanırsa, turizm sezonunda AB'yi ziyaret etmek isteyen Amerikalılara kapılar kapatılmış olacak. The New York Times, böyle bir kararın aynı zamanda "ABD'nin itibarına büyük bir darbe ve Başkan Trump'ın virüs ile mücadelesinin reddi" olacağını belirtti.

Koronavirüs salgınının bir süredir merkez üssü olan ABD'de son verilere göre 2,4 milyondan fazla vaka bulunuyor. Ülkede 123 binden fazla kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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