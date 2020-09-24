Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan çatlak ses: Göçmenleri ülkelerine geri gönderelim /24 Eylül 2020 16:32

Avrupa'dan çatlak ses: Göçmenleri ülkelerine geri gönderelim

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği ülkelerine gelen göçmenlerin durdurulup kendi ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini savundu.

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Gelecek hafta yapılması beklenen ve AB'nin göç planını ele alan müzakereler öncesinde konuşan Andrej Babis göçmenlere yönelik katı kuralların getirilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in karantina altına alınmasının ardından, önümüzdeki haftaya ertelenen ve yeni göçmen planını masaya yatıracak olan AB hükümet başkanları toplantısı öncesinde Çekya Başbakanı Andrej Babis'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Euronews'te yer alan haberde Babis bugün konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Hibe ve kota sistemini değiştirmemiz gerekiyor, bu bizim için kabul edilemez. İşte bu yüzden müzakereye devam etmeliyiz. Yeni stratejimiz şöyle olmalı: Bu ülkelerden gelen insanlar durdurulup, ülkelerine geri gönderilmeli ve onlara orada yardım edilmeli" diye konuştu.

AB Komisyonu üyelere yeni göç ve iltica anlaşması önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırladı.

Tasarıyla, göçmenleri kabul etmeyen üyelerin, bu kişilerin AB'ye ilk giriş yaptığı ülkeye destek olması ve göçmenleri ülkelerine göndermesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Komisyonun önerisini inceleyecek ve uzlaşma sağlanırsa gerekli yasal düzenlemeleri çıkaracak. AB Komisyonu, bu sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasını istiyor.
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