Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan ilk adım geldi /11 Eylül 2020 19:23

Avrupa'dan ilk adım geldi

Litvanya Parlamentosu, Belarus'ta muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'yı 'ülkenin seçilmiş lideri' olarak tanıdığını duyurdu.

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Litvanya Parlamentosu´nda kabul edilen karar tasarısında, Svetlana Tikhanovskaya’nın ‘Belarus’un meşru lideri’ ve muhaliflerin oluşturduğu Koordinasyon Konseyi´nin ülke halkının tek meşru temsilci organı olarak tanınmasına yönelik uluslararası topluma çağrı yapıldı. Tikhanovskaya için `Belarus’un seçilmiş lideri´ ifadesi kullanılan metinde, Litvanya Parlamentosu´nun Belarus´ta `yeni ve şeffaf devlet başkanlığı seçimleri yapılması´ önerisini desteklediği ifade edildi.

MUHALİFLER İÇİN MALİ DESTEK ÇAĞRISI

Litvanya Parlamentosu´nun Aleksandr Lukaşenko´yu `Belarus´un yasa dışı lideri´ olarak kabul ettiği belirtilirken, Lukaşenko´nun Rusya ile imzalayacağı yeni anlaşmalar da dahil olmak üzere, iç ve dış politikada iktidarını meşrulaştırmaya yönelik atacağı her türlü adımın `Belarus halkına karşı suç´ olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Belarus´ta demokratik seçimlere gidilmesi için ülkedeki muhaliflere mali destek sağlanması çağrısı da yapıldı.

NELER OLMUŞTU?

Belarus´ta 9 Ağustos´ta düzenlenen seçimleri mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko´nun yüzde 80.1 oy ile kazandığının ilan edilmesi sonrasında `seçimlere hile karıştığı´ iddiasıyla ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Oy oranı yüzde 10.1 olarak açıklanan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, ülkede tansiyonun yükselmesinin ardından Litvanya´ya gitmişti.
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