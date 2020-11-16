Avrupa'dan kademeli önlem hazırlığı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, vaka sayılarındaki yükselişin kontroldan çıktığını belirterek, enfeksiyonların nasıl bulaştığının izlenemez olduğunu, hastanelerin kapasitelerin dolmaya başladığını ve üç hafta sürecek kapanma kararına alternatif bulunmadığını söyledi.







Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Avusturya’nın ilkbahar aylarında benzer bir kapanma yaşadığını, ikinci kapanma kararını almakta çok zorlandığını belirten Kurz, "Bu durumun çok sayıda vatandaşı çaresiz, üzgün ve öfkeli yaptığını biliyorum. Ancak durum çok ciddi. Sağlık çalışanları, enfeksiyonun nasıl bulaştığını izleyemez durumda. Kapanmayı başarılı şekilde uygularsak, sağlık sisteminin çökmesini önleyebiliriz" dedi.





Kurz, insanların kurallara uyarak, evlerinden gerekmedikçe çıkmamalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedi. Avusturya Başbakanı, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, günlük vaka sayısının 6 bini aşması durumunda ülkenin tamamen kapanacağını söylemişti.





Avusturya’da günlük vakaların sayısı rekor kırarak, son 24 saatte 9 bin 586'ya çıkarken toplam vaka sayısı 191 bin 228'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1,661 kişi de virüs nedeniyle öldü.





Avusturyalılar, iki haftadır uygulanan kısmi kısıtlama kapsamında akşam saat 20.00 ila sabah saat 06.00 saatlerinde sokağa çıkamıyordu. Yeni uygulamaya göre, 24 saat boyunca sadece alışveriş gibi zorunlu gerekçelerle evlerden dışarı çıkılabilecek. Ev halkı harici dışındakilerle görüşmek tümden yasaklanırken yalnız yaşayan kişiler, karantina sürecinde sadece bir kişiyle görüşebilecek. Alınan kararlar gereği kuaförler, berberler, masaj salonlarıyla birlikte okullar da kapanacak.





Sadece süpermarketler, bankalar, eczaneler ve temizlik malzemesi satan işyerleri açık kalacak. Okullarda eğitim, önümüzdeki üç hafta boyunca sadece online sistem üzerinden devam edecek.





Devlet daireleri ve diğer tüm iş yerlerinin evden çalışmaya geçmeleri isteniyor. Avusturya’da restoranlar, barlar, kafeler, sinema ve tiyatro ve opera salonları daha önce kapatılmıştı.





Öte yandan Almanya’da da salgına karşı uygulanan kısıtlamalara ilave uygulamalar gelmesi bekleniyor. Başbakan Angela Merkel, bugün öğleden sonra 16 eyalet başbakanıyla yapacağı video konferansta, 2 Kasım’dan bu yana yürürlükte olan önlemlerin şimdiye kadar ne kadar başarılı olduğunu değerlendirecek.





Almanya'daki veriler, Ekim ayında yaşanan büyük artışın yavaşlatıldığını, ancak sayılarda gerileme olmadığını gösteriyor. Vakaların sayısı geçen Cuma günü 23 bini aşarak yeni bir rekor kırdı. Artan vaka sayısı nedeniyle her geçen gün yoğun bakım ünitelerine daha fazla hasta gelirken yatakların yüzde 76’sının dolu olduğu belirtildi.





Bugün alınması beklenen yeni kararlar arasında, tüm özel buluşmaların asgariye düşürülmesi, kamuya açık alanlardaki buluşmaların iki haneden en fazla iki kişiyle sınırlandırılması yer alıyor. Mevcut durumda iki haneden 10 kişiye kadar buluşmalara izin veriliyor. Aile içinde yapılan kutlamaların Noel tatiline kadar yani 24 Aralık’a kadar iptal edilmesi planlanıyor.





Toplantı öncesi bir açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, "Virüs hayatımızı daha uzun süre belirleyecek. Tüm toplumun bu gerçekten yola çıkarak, kurallara uyması gerekiyor" dedi.